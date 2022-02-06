У США вважають, що існує "дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну".

Росія може розпочати військові дії проти України у будь-який день, а напад може мати різні форми.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, пише CNBC.

За його словами, вторгнення Росії в Україну може бути неминучим.

"Будь-якого дня Росія може розпочати воєнні дії проти України, або ще пройде кілька тижнів, або замість цього Росія може обрати дипломатичний шлях", - сказав Салліван.

За його словами, час для проведення дипломатичних переговорів може скоротитися. "Ми вважаємо, що є дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну", - зазначив Салліван.

Радник з нацбезпеки США вважає, що напад Росії на Україну може мати різні форми, наприклад анексію українського Донбасу, здійснення кібератак або повномасштабне вторгнення.

"Одна з причин, чому ми так інтенсивно працювали протягом останніх кількох місяців, полягає не лише в тому, щоб підготуватися до одного непередбачуваного випадку, а й щоб бути готовими до всіх непередбачуваних ситуацій і працювати з нашими союзниками та партнерами над тим, як виглядатиме відповідь у кожному з цих випадків", - зазначив Салліван.

Він також зазначив, що вторгнення Росії "коштуватиме українцям величезних людських втрат". "Але це також, ми віримо, з часом, коштуватиме Володимиру Путіну реальних стратегічних втрат", - підкреслив Салліван.

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Як повідомляв УНІАН, видання The Washington Post повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну, Кремль може захопити Київ за два дні. У разі наступу з нашої країни можуть втекти до 5 мільйонів осіб. За оцінками експертів, на які посилається видання, можливість для дипломатичного врегулювання ситуації все більше виключається.

Нагадаємо, з початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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