Сполучені Штати наполегливо закликають Японію розглянути можливість запровадження економічних санкцій проти Росії, якщо російські війська, стягнуті до кордону, здійснять вторгнення в Україну.
Про це повідомляє видання Kyodo News з посиланням на дипломатичні джерела.
За наявними даними, наразі влада Японії відстрочила свою відповідь на запит США, побоюючись появи імовірних наслідків для розвитку відносини з Росією, у тому числі для двосторонніх питань у зв'язку з довготривалою територіальною суперечкою навколо Північних островів (Південних Курил), стосовно яких Японія прагне досягти успіху.
У Вашингтоні сподіваються об'єднати Японію та інші країни, які підтримують верховенство права, для чинення тиску на Москву, аби вона не нападала на Україну.
Раніше Сполучені Штати і європейські союзники попередили Росію, що вона відчує "серйозні наслідки", у тому числі економічні та фінансові санкції, якщо російські війська вторгнуться в Україну.
За даними дипломатичних джерел, Вашингтон через дипломатичні канали довів до японської сторони, що не толеруватиме рух російських військ, і закликав Токіо посилити критику Росії.
Під час віртуального саміту з президентом США Джо Байденом минулого місяця прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зобов'язався застосувати "рішучі заходи у відповідь на будь-яку атаку" проти України і продовжувати тісну координацію з США та іншими партнерами.
Водночас, як зазначили джерела, Японія стикається з потребою урівноваження синхронізації дій зі США та іншими західними державами та намагання не роздратувати Москву у питанні врегулювання суперечки щодо суверенітету групи островів, які розташовані біля японського острова Хоккайдо.
Джерело з японського уряду повідомило, що Японія "була би змушена вжити належних заходів у випадку вторгнення". Водночас в японському уряді є заклики, що краще не оголошувати про застосування санкцій до моменту вторгнення.
У січні прем’єр Кішіда сказав у парламенті, що Японія спостерігає із "серйозним занепокоєнням" за воєнним нарощенням РФ біля кордону України і пов'язаними з цим подіями, але вирішуватиме це питання належним чином в рамках "Великої сімки".
Читайте такожКанада відправила в Україну військову допомогуЯк повідомляв УНІАН, 28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.
У січні фон дер Ляєн підтвердила готовність Євросоюзу запровадити санкції проти Російської Федерації в разі нового вторгнення російських військ в Україну.