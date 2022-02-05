У Японії побоюються, що нові санкції проти РФ матимуть наслідки для розвитку відносини з Москвою, у тому числі у контексті намагання японського уряду вирішити на свою користь суперечку навколо Північних островів (Південних Курил).

Сполучені Штати наполегливо закликають Японію розглянути можливість запровадження економічних санкцій проти Росії, якщо російські війська, стягнуті до кордону, здійснять вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання Kyodo News з посиланням на дипломатичні джерела.

За наявними даними, наразі влада Японії відстрочила свою відповідь на запит США, побоюючись появи імовірних наслідків для розвитку відносини з Росією, у тому числі для двосторонніх питань у зв'язку з довготривалою територіальною суперечкою навколо Північних островів (Південних Курил), стосовно яких Японія прагне досягти успіху.

У Вашингтоні сподіваються об'єднати Японію та інші країни, які підтримують верховенство права, для чинення тиску на Москву, аби вона не нападала на Україну.

Раніше Сполучені Штати і європейські союзники попередили Росію, що вона відчує "серйозні наслідки", у тому числі економічні та фінансові санкції, якщо російські війська вторгнуться в Україну.

За даними дипломатичних джерел, Вашингтон через дипломатичні канали довів до японської сторони, що не толеруватиме рух російських військ, і закликав Токіо посилити критику Росії.

Під час віртуального саміту з президентом США Джо Байденом минулого місяця прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зобов'язався застосувати "рішучі заходи у відповідь на будь-яку атаку" проти України і продовжувати тісну координацію з США та іншими партнерами.

Водночас, як зазначили джерела, Японія стикається з потребою урівноваження синхронізації дій зі США та іншими західними державами та намагання не роздратувати Москву у питанні врегулювання суперечки щодо суверенітету групи островів, які розташовані біля японського острова Хоккайдо.

Джерело з японського уряду повідомило, що Японія "була би змушена вжити належних заходів у випадку вторгнення". Водночас в японському уряді є заклики, що краще не оголошувати про застосування санкцій до моменту вторгнення.

У січні прем’єр Кішіда сказав у парламенті, що Японія спостерігає із "серйозним занепокоєнням" за воєнним нарощенням РФ біля кордону України і пов'язаними з цим подіями, але вирішуватиме це питання належним чином в рамках "Великої сімки".

Читайте такожКанада відправила в Україну військову допомогуЯк повідомляв УНІАН, 28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.

У січні фон дер Ляєн підтвердила готовність Євросоюзу запровадити санкції проти Російської Федерації в разі нового вторгнення російських військ в Україну.

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