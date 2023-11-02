Нардепа Дубневича обвинувачують у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів "Укрзалізниці" та підозрюють у махінаціях з газом.

Сьогодні, 2 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила у міжнародний розшук народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. При цьому не вказується прізвище нардепа. Але раніше повідомлялося, що саме народного депутата України Ярослава Дубневича звинувачують по цій справі.

Зазначається, що нардеп не з’являвся на судові засідання, і є підтверджена інформація про його перебування за кордоном.

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У САП нагадали, що 26 жовтня колегія суддів ВАКС після неявки до суду указаного нардепа постановила здійснити до нього привід. Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Також в САП нагадали, що нардеп є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні - щодо організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. "Зважаючи на те, що місцеперебування нардепа не було встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135 КПК України", - зазначають в САП. При цьому зазначили, що оскільки народний депутат переховується від органу слідства, то він був оголошений в розшук в Україні.

Як повідомляє Центр протидії корупції, народний депутат України Ярослав Дубневич втік за кордон, тому його оголосили у міжнародний розшук.

При цьому зазначають, що сам Дубневич заявляв, що перебуває на лікуванні в Україні. "А насправді, як стало відомо від Європолу, 8 жовтня Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцеперебування невідоме. Як він перетнув український кордон - неясно, адже даних про це в системі немає", - повідомляє ЦПК.

Справа Дубневича - сьогодні це варто знати

Як відомо, народний депутат України Ярослав Дубневич входить до складу депутатської групи "За майбутнє". У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 120 округом (Львівська область). Згідно з аналітикою руху "Чесно", Ярослав Дубневич увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання - пропустив 75% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

22 квітня 2020 року антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі Дубневича та тендерів "Укрзалізниці" й передала матеріали кримінального провадження на ознайомлення фігурантам.

Дубневич був заарештований з правом внесення застави у 90 мільйонів гривень, яку було внесено. 8 листопада 2019 року народний депутат вийшов з СІЗО.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Ярослава Дубневича у кримінальній справі про привласнення грошей "Укрзалізниці".

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