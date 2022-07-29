Завершено досудове розслідування щодо Армена Гаспаряна та Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на нашу державу.

Двох ідеологів "денацифікації" України оголошено у міжнародний розшук.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зазначається, слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна та політтехнолога й автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева.

Зокрема, у 2018 р. Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну. Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його відносно України.

Інший фігурант – російський політтехнолог Сєргєйцев – є автором антиукраїнських публікацій, якими він просував ідеї про неспроможність нашої держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації, а також про необхідність її знищення. Ця особа публічно закликала російську владу до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України.

Гаспарян та Сєргєйцев підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 442 (геноцид).

За результатами досудового розслідування обвинувальні акти скеровано до суду, а Гаспарян та Сєргєйцев оголошені у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев’їздними у цивілізовані країни світу.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.

За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.

Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.

На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.

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