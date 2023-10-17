Раніше він був обвинуваченим у справі щодо заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці".

Народного депутата України Ярослава Дубневича оголошено в розшук. Дії нардепа підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. При цьому зазначається, що його оголошено в розшук, оскільки нардеп не прибув до НАБУ для повідомлення йому про підозру.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України. В повідомленні зазначається, що 10 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

При цьому зазначається, що він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. "Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн)", - зазначають в НАБУ.

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В НАБУ зазначають, що за версією слідства, впродовж 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

В повідомленні сказано, що внаслідок заволодіння природним газом прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів та обгрунтувань). На переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.

Зазначається, що впродовж 2013-2018 років народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

В НАБУ нагадали, що Дубневич був обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці".

Що відомо про депутата Дубневича

Народний депутат країни Ярослав Дубневич входить до складу депутатської групи "За майбутнє". У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 120 округом (Львівська область). Згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Ярослав Дубневич увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання.- пропустив 75% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

22 квітня 2020 року антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі Дубневича та тендерів "Укрзалізниці", й передала матеріали кримінального провадження на ознайомлення фігурантам.

Дубневич був заарештований з правом внесення застави у 90 мільйонів гривень, яку було внесено. 8 листопада 2019 року народний депутат вийшов з СІЗО.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Ярослава Дубневича у кримінальній справі про привласнення грошей "Укрзалізниці".

Оголошнння депутатів у розшук

У березні 2023 року ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова. Його обвинувачують у недекларуванні активів на 88 мільйонів гривень.

2 серпня 2023 року стало відомо про те, що НАБУ оголосило в розшук екс-нардепа Логвинського - фігуранта справи "Золотого мандарину." Напередодні припинення імунітету колишній нардеп залишив територію України.

5 вересня 2023 року стало відомо про те, що екс-нардепа Рабіновича оголосили у розшук українські правоохоронці. Колишній народний обранець переховується, зокрема, від Державного бюро розслідувань.

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