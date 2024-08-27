Він висловив переконання, що РФ буде критикувати всі ініціативи по формулі миру, продовжуватиме брехати про переговори.

Українська формула миру побудована на нормах міжнародного права і буде цікаво побачити як Росія пояснюватиме, чому вона не хоче підтримувати її.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Форумі " Україна 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання чи буде Росія запрошена на другий саміт миру.

"Не треба слухати сьогодні, що говорить російська пропаганда. Вони будуть критикувати, як це роблять з самого початку, формулу миру", - наголосив він.

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Єрмак зазначив, що формула миру Зеленського побудована на нормах міжнародного права і статуті ООН. "На відміну від безглуздих і незрозуміло на чому побудованих заяв, які лунають з Кремля", - підкреслив він. За його словами, українська формула миру 100% побудована на нормах міжнародного права і статуті ООН і під кожен пункт вже є проголосована резолюція Генасамблеї.

"Тому там нема нічого, що не відповідає міжнародному праву. І тому сьогодні будь-якій країні, яка також поважає міжнародне право, сказати щось проти цієї формули, дуже важко. Бо це треба сказати проти своїх принципів... Ми маємо вже 100 країн, і це мінімум країн, які можуть підтримати цей спільний план. А як ігнорувати план, за яким стоять підписи 100 країн? А якщо там будуть такі країни як Індія, Саудівська Аравія, Китай, Бразилія. Як це можливо навіть країні-агресору, яка на сьогодні від багатьох цих країн залежить? Тому треба думати не що там у них в голові, а треба робити свою справу, треба залучати більшість країн", - підкреслив Єрмак.

За його словами, не зрозуміло як Росія продовжуватиме брехати, якщо буде план, який підтримали 100 країн і буде запрошення представників Росії на другий саміт, щоб їм його передати. "Правда завжди проходить важкий шлях, але правда завжди перемагає", - наголосив він.

Ймовірні переговори з РФ

У Москві відреагували на слова президента Володимира Зеленського про те, що російська сторона має бути присутня на другому мирному саміті. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони не розуміють, що мається на увазі під цією зустріччю.

Заступник глави міністерства закордонних справ РФ Михайло Галузін заявив, що вони не збираються брати участь у саміті. Він назвав українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".

За даними ЗМІ, другий мирний саміт може відбутися в Саудівській Аравії, Катарі або Туреччині.

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