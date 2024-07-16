Російський дипломат назвав формулу миру президента "ультимативною".

У Москві відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про те, що російська сторона має бути присутня на другому мирному саміті.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони не розуміють, що мається на увазі під цією зустріччю. "Кремль поки не розуміє, що Зеленський має на увазі під другим самітом миру, з огляду на те, що перший за фактом не був самітом миру", - цитує його ТАСС.

Заступник глави міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що вони не збираються брати участь у саміті. Він назвав українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".

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"Конкретне місце не визначено. Утім, географія не має принципового значення. Важливіший зміст, з яким все гранично ясно.... Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних "самітах" брати участь не збираємося", - заявив Галузін.

Другий саміт миру

Обговорення наступного саміту миру розпочалося одразу після закінчення першого, який відбувся минулого місяця у Швейцарії. Росію не запрошували на зустріч, однак там заявили, що все одно не відвідали б її.

За даними ЗМІ, другий мирний саміт може відбутися в Саудівській Аравії, Катарі або Туреччині. Володимир Зеленський вважає, що представники Росії повинні там бути присутніми.

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