Водночас він зауважив, що поки що дуже рано говорити про те, хто може бути тим представником РФ, із яким Україна готова зустрітися.

Потенційне запрошення на другий Саміт миру представника від Російської Федерації не слід трактувати як початок перемовин з Москвою. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю "Європейській правді".

Він зауважив, що участь представника Росії у наступному Саміті миру дійсно можлива. За його словами, саме цій людині буде передано узгоджений спільний план з реалізації кожного з 10 пунктів "формули миру".

"Але це не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться! Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план", – додав глвав Офісу президента. Відео дня

Водночас він зауважив, що поки що дуже рано говорити про те, хто може бути тим представником РФ, із яким Україна готова зустрітися.

Чого очікувати від другого Саміту миру

Україна хоче провести другий саміт лідерів, який, як очікується, відбудеться цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій з російськими окупантами. За даними Bloomberg, організацію саміту доручено Андрію Єрмаку. Ключове очікування від цього заходу – що він сформує основні передумови для припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що представники Росії повинні там бути присутніми. Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Москві не розуміють, що мається на увазі під цією зустріччю.

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