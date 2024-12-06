Спецслужби країни нібито стежили, прослуховували телефонні розмови та зламали їхні ноутбуки.

Розвідка Угорщини шпигувала за офіційними особами Європейського Союзу, які відвідували країну, обшукуючи їхні номери в готелях і записуючи їхні телефонні розмови. Про це свідчать результати спільного розслідування угорського медіа-центру Direkt36 і бельгійського видання De Tijd, повідомляє Politico.

Журналісти дізналися, що співробітники Інформаційного управління Угорщини (аналог українського ГУР - УНІАН) обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС, та записували їхні телефонні розмови.

"З 2015 по 2017 рік за посадовими особами ЄС, які працювали в OLAF (Європейське бюро по боротьбі з шахрайством - УНІАН), які їздили в Угорщину, фізично стежили під час автомобільних поїздок та прослуховували їхні телефони", - пише ЗМІ.

Відео дня

Зазначається, що бюро свого часу розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

У звіті додали, що для угорської розвідки є звичайною практикою обшукувати готельні номери делегацій з ЄС, та завантажувати інформацію з їхніх ноутбуків.

У свою чергу керівник прес-служби офісу Орбана Берталан Хавасі в коментарі виданню спростував ці закиди:

"Ми не коментуємо фейкові новини".

ЗМІ нагадує, що Будапешт давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів і опозиційних діячів, а у 2021 році угорський депутат визнав, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення. Раніше цього року депутат Європарламенту, який критикував Угорщину, також зазнав кібератаки.

Останні новини про Угорщину

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт зробить усе можливе, щоб допомогти обраному президенту США Дональду Трампу завершити війну в Україні. За його словами, Угорщина активно допомагатиме республіканцеві, щоб він добився своїх цілей.

Раніше Угорщина заявила про "атаку на суверенітет" через санкції проти російського "Газпромбанку".

Вас також можуть зацікавити новини: