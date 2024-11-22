Країна досі купує в Росії газ.

В Угорщині заявили, що введення американських санкцій проти "Газпромбанку" ставить під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Як передає Bloomberg, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто зустрічається у Стамбулі з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії. Під час виступу він назвав дії Сполучених Штатів Америки "атакою на суверенітет" цих країн:

"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту. Разом ми знайдемо рішення для забезпечення безпеки наших енергопостачань".

Санкції проти Газпромбанку

Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадили проти одного з найбільших банків Росії санкції. Причиною послугувало те, що Москва використовувала його для закупівель військової техніки й виплат своїм військовослужбовцям та їхнім родинам.

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Як відомо, європейські країни, які досі купують російський газ, платять за поставки саме через "Газпромбанк". Запровадження американських санкцій може закрити для них цю можливість.

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