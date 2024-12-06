За даними Центру вивчення демократії, з січня по серпень ЄС купив палива майже на 20 відсотків більше, ніж торік.

Європейський Союз істотно збільшив виплати за закупівлі російського палива в Індії, допомагаючи Москві наповнювати військовий бюдет. Про це йдеться у звіті Центру вивчення демократії (CSD).

За даними аналітиків, з січня по серпень 2024 року ЄС купив палива у трьох великих індійських нафтопереробних заводів, які працюють з російською нафтою, майже на 20 відсотків більше, ніж торік. Це відбувається попри спроби ЄС запровадити обмеження ціни в 60 доларів за барель та заборонити прямий імпорт російської нафти до блоку.

"Західні енергетичні санкції проти Росії провалюються. Хоча російський експорт викопного палива на Захід скоротився, кричущі лазівки в режимі санкцій залишаються. Прогалини в забороні на нафту були навмисно залишені відкритими, оскільки країни G7 побоювалися різкого зростання цін на енергоносії", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що Індія успішно використала ці прогалини, щоб стати найбільшим покупцем російської нафти - її імпорт в Індію зріс на 13% у річному вимірі за перші вісім місяців 2024 року і склав 27 мільярдів євро. У той же період 41,1 млн тонн (72%) російської нафти, імпортованої в Індію, прибуло через "тіньові" танкери з "сумнівним або неадекватним страхуванням".

"Для того, щоб скоротити доходи Кремля від нафти і газу, потрібен трансатлантичний поштовх до посилення заборони G7 на нафту та поступового виведення російського викопного палива із західних ринків. ЄС повинен заборонити імпорт нафтопродуктів із нафтопереробних заводів у третіх країнах, таких як Індія, Туреччина та ОАЕ, які максимізують закупівлі російської сирої нафти, щоб продавати надлишки нафтопродуктів назад до ЄС", - констатують експерти.

Експорт російських енергоносіїв до ЄС

Як повідомляв УНІАН, Франція закликала посилити моніторинг експорту російського газу до ЄС. Зокрема, там зазначили, що потоки СПГ зросли, незважаючи на спроби накласти санкції на Москву та послабити її економіку.

Раніше стало відомо, що у ЄС планують пройти зиму без російського газу. Так, вже у вересні газові сховища Німеччини були заповнені майже на 96%.

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