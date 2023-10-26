Україна має сильні позиції, зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Деякі країни-члени Європейського Союзу намагаються применшити оцінку у виконанні Україною семи рекомендацій для подальшого старту переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини". Як переконана Стефанішина, наприкінці року абсолютно можливо розпочати переговори про набуття членства Україною в Євросоюзі.

"Україна створила усі необхідні умови для цього, реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна безумовно є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну", - зазначила віце-прем'єр.

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Чиновниця додала, що українська сторона впевнена у позитивному рішенні. "Водночас, ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України, і скажімо так - знецінити деякі з наших зусиль. Ми це все бачимо і працюємо індивідуально, але й закликаємо наших друзів не давати поля для маніпуляцій, особливо коли мова йде про європейську інтеграцію України", - наголосила Стефанішина.

При цьому, вона впевнена, що Україна має сильні позиції, і у грудні вдасться вийти на політичне рішення.

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський під час зустрічі-засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Києві заявив, що Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії і буде готова до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі.

Як відомо, у листопаді очікується представлення Європейською комісією великого письмового звіту про розширення, у якому буде відображена оцінка виконання Україною семи рекомендацій, необхідних для започаткування переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.

14-15 грудня відбудеться засідання Європейської Ради за участі голів держав та урядів країн-членів Євросоюзу, які можуть ухвалити рішення про початок переговорів з Україною про вступ. Зокрема, видання Politico зазначає, що Європейський союз готується розпочати переговори про вступ України до ЄС, офіційно про це мають оголосити вже у грудні.

Раніше, 23 червня 2022 року, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

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