Україна буде готова до переговорів щодо членства в ЄС, стверджує глава держави.

Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії і буде готова до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі-засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Україні.

За його словами, вже цього року мають розпочатися такі переговори. "Потрібне відповідне політичне рішення від Європи. Цей інтеграційний крок уперед засвідчить, що Європа ніколи не стане слабшою", - наголосив Зеленський.

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Президент зазначає, що події в Україні чітко доводять те, що Європа здатна долати все, що робить Росія, намагаючись знищити Європу.

Зеленський також зазначив, що процес відновлення України після бойових дій, процес захисту нашої держави від руїн, це не тільки захист України, але й ідеї об’єднаної Європи, яка здатна спільними зусиллями та реальною солідарністю подолати будь-які виклики.

Шлях Україн до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, 28 лютого 2022 року, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. Вже 1 березня Європарламент підтримав українську ініціативу, а в червні Україна стала країною-кандидатом.

Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій. Станом на середину червня цього року було виконано дві з них. У серпні в уряді припустили, що Україна до кінця року не встигне повністю виконати всі рекомендації Єврокомісії, але переговори про вступ до ЄС все одно мають початися в грудні.

Премєр-міністр України Денис Шмигаль 26 вересня зазначив, що після затвердження державної цільової програми "Єдність у розмаїтті" можна буде говорити про повне завершення виконання усіх семи рекомендацій. Зазначалося, що вказана програма передбачає створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

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