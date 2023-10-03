Рішення може бути прийнято на саміті Європейського Союзу.

Європейський союз готується розпочати переговори про вступ України до ЄС, офіційно про це мають оголосити вже у грудні.

Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів, обізнаних про ці плани. Після прийняття українського звіту про виконану роботу комісія зробить заяву, в якій державам-членам буде "дуже важко не сказати "так".

"Політичний поштовх навколо цього буде занадто великий, щоб окремі країни-члени могли встояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська Рада ухвалить рішення про відкриття переговорів", - пише видання.

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Переговори дозволять на грудневому саміті, навіть якщо Україна ще не виконає всім сім умов, а правова база не буде остаточно сформована. Другий дипломат каже, що юридичне рішення про прийняття України може бути прийнято до початку 2024 року.

Один з представників Євросоюзу сказав журналістам, що прогрес України у виконанні необхідних кроків обнадіює, проте залишається одна область, яка видається проблематичною в короткостроковій перспективі. За його словами, вона стосується меншин.

Шлях України до ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Європейському Союзі.

Вже в червні на саміті в Брюсселі європейські лідери затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Україна отримала від Європейської комісії рекомендації щодо впровадження необхідних реформ. Серед них: прискорення відбору суддів Конституційного Суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейським, прийняття та реалізація закону про національні меншини.

У червні Reuters повідомляв, що Україна виконала дві з семи необхідних умов.

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