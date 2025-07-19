Володимир Зеленський демонструє твердий намір зберегти союзницькі відносини України зі США попри зміну влади в Америці.

Однією з основних цілей зміни уряду України цього тижня є прагнення президента Зеленського вивести на керівні посади тих людей, які можуть успішно взаємодіяти з новою президентською адміністрацією в США. Про це пише Bloomberg.

Автори публікації нагадують, що саме Юлія Свириденко, яка тепер обіймає посаду прем’єр-міністра, навесні змогла укласти зі США більш-менш прийнятну угоду щодо українських природних ресурсів. Після тижнів виснажливих переговорів обидві сторони могли вийти до публіки із документом, який виглядає дипломатичним успіхом.

За словами поінформованих співрозмовників Bloomberg, Зеленський начебто ще в минулому році почав обмірковувати можливість заміни прем'єра Дениса Шмигаля на його підлеглу, яка керувала Міністерством економіки. І саме її успіх у складних переговорах з американцями, кажуть джерела, остаточно схилив президента до рішення, втіленого цього тижня.

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Автори публікації також звернули уваги, що масштабні перестановки в українському уряді відбулися на тлі помітного потепління у відносинах Білого дому з Офісом президента України.

"Через невизначеність щодо того, як довго може тривати поворотний момент Трампа, український уряд швидко вжив заходів, щоб пристосуватися до сприятливіших обставин", – йдеться у публікації.

За словами джерел, Свириденко була єдиною кандидатурою, яку Зеленський розглядав на посаду нового прем'єр-міністра, оскільки був задоволений не лише її дипломатичними успіхами з американцями, але й загалом її роботою в Міністерстві економіки. На чолі цього міністерства вона довела свою здатність залучати іноземне фінансування та стимулювати економічне зростання Україні, повідомило джерело.

Як пише Bloomberg, окрім самої Свириденко за успіх у переговорах із США були підвищені і деякі інші представники переговорної команди. Зокрема Тарас Качка змінив крісло заступника міністра економіки на посаду віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина отримала посаду посла в США теж завдяки своїй ролі в укладенні все тієї ж ресурсної угоди з американцями, йдеться у публікації.

"Американський напрямок дуже важливий, і у нас є щонайменше три напрямки співпраці — фонд ресурсів, торговельна угода та угода про озброєння", — сказала Свириденко журналістам у п’ятницю, що Bloomberg наводить як цитату на підтвердження описаних причин зміни уряду України.

Новий уряд України: останні новини

Як писав УНІАН, у четвер,17 липня, Верховна Рада з подачі президента змінила прем’єр-міністра. На підвищення пішла міністр економіки Юлія Свириденко. Того ж дня вже за її поданням Рада призначила новий склад уряду.

Сам Денис Шмигаль, який очолював Кабмін рекордні для України 5 з гаком років, перейшов на посаду міністра оборони – теж одну з найважливіших в умовах повномасштабної війни.

Натомість Рустем Умєров, який очолював Міноборони майже два роки, перейшов на роботу в Раду нацбезпеки і оборони.

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