Персональний склад Кабміну зазнав істотних змін.

Верховна Рада України проголосувала за призначення міністрів нового складу уряду, який запропонувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання парламенту, яку через Youtube веде народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За звільнення з посад міністрів старого складу Кабміну та призначенного нового уряду проголосувало 253 народних депутатів, утримались 23 депутати, а голосували проти – 13.

Зокрема, новий уряд має такий склад:

Відео дня

Михайло Федоров - перший віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба - віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко - міністр юстиції;

Світлана Гринчук - міністр енергетики;

Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;

Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко - міністр фінансів;

Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Матеріал доповнюється...