Юлія Свириденко отримала той склад Кабміну, який пропонувала / колаж УНІАН, фото УНІАН

Верховна Рада України проголосувала за призначення міністрів нового складу уряду, який запропонувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання парламенту, яку через Youtube веде народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За звільнення з посад міністрів старого складу Кабміну та призначенного нового уряду проголосувало 253 народних депутатів, утримались 23 депутати, а голосували проти – 13.

Зокрема, новий уряд має такий склад:

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  • Михайло Федоров - перший віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба - віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій; 
  • Тарас Качка - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; 
  • Матвій Бідний - міністр молоді та спорту; 
  • Герман Галущенко - міністр юстиції; 
  • Світлана Гринчук - міністр енергетики; 
  • Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України; 
  • Наталія Калмикова - міністр ветеранів України; 
  • Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий - міністр освіти і науки; 
  • Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко - міністр фінансів; 
  • Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

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