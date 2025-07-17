Верховна Рада України проголосувала за призначення міністрів нового складу уряду, який запропонувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання парламенту, яку через Youtube веде народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За звільнення з посад міністрів старого складу Кабміну та призначенного нового уряду проголосувало 253 народних депутатів, утримались 23 депутати, а голосували проти – 13.
Зокрема, новий уряд має такий склад:
- Михайло Федоров - перший віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба - віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко - міністр юстиції;
- Світлана Гринчук - міністр енергетики;
- Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;
- Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко - міністр фінансів;
- Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
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