Потрібно більше динаміки у процесі виконання домовленостей за результатами другої зустрічі з РФ у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський обговорив сьогодні з новопризначеним секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також окреслив персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

Як повідомив глава держави у Telegram, перед Умєровим стоять три першочергові завдання, зокрема, щодо постачання зброї та активізації перемовного треку з Росією.

"Перше - продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї", - зазначив Зеленський.

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Зокрема, за словами президента, треба повністю реалізувати кожну угоду з міжнародними партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.

"Друге - проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки", - повідомив Зеленський.

У зв’язку з цим, потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.

І третє завдання - активізувати перемовний трек з Росією, наголосив президент.

"Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - додав він.

Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем РНБО. Вчора, 17 липня, Верховна Рада призначила колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони.

Переговори з РФ

10 липня Зеленський повідомив, що спочатку треба завершити обміни військовополоненими, про що було домовлено у Стамбулі 2 червня, а потім говорити про продовження переговорів з РФ.

Україна і Росія цього року у Стамбулі (Туреччина) провели два раунди переговорів. Вони відбулися 16 травня і 2 червня відповідно. Єдиним результатом цих зустрічей стала домовленість про обмін полоненими і повернення тіл полеглих військових.

Під час другої зустрічі у Стамбулі було домовлено про обмін тяжко хворих і поранених військових, обмін молодих солдат віком до 25 років і повернення тіл полеглих воїнів.

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