Нардепу обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нардеп IX скликання Юрій Арістов сьогодні, 28 липня, отримав запобіжний захід від Печерського районного суду міста Києва у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. При цьому в тесті повідомлення прізвище Арістова не називається, але зрозуміло з тексту, про кого йдеться. Відповідно до законодавства, особисте зобов'язання передбачає, що підозрюваний має, зокрема, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В ДБР зазначають, що народний депутат (на сьогодні парламент вже проголосував за припинення депутатських повноважень Арістова - УНІАН) підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

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При цьому нагадали, що 27 липня Арістову генеральний прокурор повідомив йому про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України.

Працівники ДБР встановили, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Зазначається, що це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього "візиту" народного депутата на Мальдіви під час війни. Слідчі Бюро з'ясовують, яким чином народний депутат України зміг опинитися на курортному відпочинку, попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.

Слідчі органи встановили, що у середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші на Мальдівах. З жінкою та дітьми він до 22 липня відпочивав у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Слідство підтвердило, що у період з 5 червня до 22 липня 2023 року депутат перебував за межами України. Депутат згідно з документами виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва нашої держави з Урядом Литовської Республіки.

10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому, до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Юрій Арістов покараний за поїздку на Мальдіви - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Юрія Арістова. Він сам написав заяву. За таке рішення проголосувало 320 народних депутатів України.

Юрій Арістов, попри заборону для посадовців на виїзд за кордон, під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. 26 липня було розпочато генеральним прокурором кримінальне провадження за фактом законності виїзду народного депутата Арістова за кордон. У Службі безпеки України повідомляли, що разом із Держбюро розслідувань провели у нього обшуки.

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