Він скористався офіційним відрядження від ВР до Литви.

Для дорогого відпочинку з родиною на Мальдівах народний депутат України Юрій Арістов скористався офіційним відрядження від Верховної Ради до Литви. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі, який транслювався на телемарафоні.

Він зазначив, що народний депутат України із фракції "СН" дійсно був в офіційному відрядженні від Верховної Ради України у Вільнюсі (Литва).

"Дійсно був у Вільнюсі. Дійсно зустрічався (йдеться про зустрічі з офіційними особами - УНІАН). Ми це перевірили, а потім при поверненні додому, він скористався цим часом, нікого не попереджуючи, поїхав зі своєю родиною в коштовну відпустку, коли люди гинуть на фронті, коли працюємо вже більше як півтора року без відпусток", - сказав Арахамія.

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Він нагадав, що Арістов написав заяву про складення депутатських повноважень і на найближчому засіданні вона буде розглянута і парламент проголосує за припинення його депутатських повноважень.

Скандал з відпочинком Арістова - деталі

Нещодавно журналісти опублікували розслідування, у якому показали заступника голови Комітету Верховної Ради україни з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова на відпочинку на Мальдівах. Він відпочивав в 5-зірковому готелі на приватному острові Ітхаафуші.

Генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за фактом законності виїзду Арістова за кордон. Перевіряється факт законності його виїзду на відпочинок до Мальдів попри заборону виїзду за кордон посадовцям. Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

За даними слідства, нардеп у липні на три дні виїхав до Польщі на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви.

Після цього він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва без проведення медичного огляду. Під час лікарняного Арістов разом із сім’єю перебував на Мальдівах.

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