Вхід виставкового центру посилили охороною через приїзд Зеленського.

Депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук, відомий своїми скандальними заявами про вакцинацію, влаштував на вході до КВЦ «Парковий» в Києві істерику.

Відео інциденту опубліковано в Telegram Радіо Свободи.

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Камельчук хотів потрапити всередину приміщення на партійний з’їзд, однак його зупинили. Зазначається, що «слуга» не пройшов реєстрацію. Охоронцям він показав депутатське посвідчення, однак ті вимагали перепустку.

«Ви нападали на мене! Ви ставали мені посеред дороги, оббігали і не пускали мене сюди. Ви перешкоджаєте депутатській діяльності. В мене є посвідчення. Ви про статус народного депутата знаєте? Ви хто взагалі?»

На що чоловік відповів, що просто гуляє, і попередив Камельчука, що той не пройде без реєстрації. Пізніше він додав, що є громадянином України.

«Ви знаєте, що коли хтось йому (депутату – УНІАН) перешкоджає, йому загрожує до 10 років позбавлення волі?!», – продовжив Камельчук.

З’їзд «Слуги народу»

Депутати провладної фракції зібралися об 11:00 у КВЦ «Парковий». У зв’язку з приїздом президента територію виставкового центру посилили поліцією й співробітниками управління державної охорони, а народних обранців змусили проходити за перепустками через металошукач.

Раніше заступниця глави «Слуги народу» Євгенія Кравчук пояснила, що з-поміж питань у порядку денному учасники з’їзду розглянуть новий партійний статут, розширять цілі політичної сили, її методи на всі рівні державного управління.

Президент Володимир Зеленський уже виступив з окремою промовою, заявивши про новий період діяльності партії.

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Автор: УНІАН