Кравчук не підтвердила чутки про кадрові зміни у керівництві партії.

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поділилася деталями нового з’їду партії.

Про це вона розповіла у коментарі Обозреватель.

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«Цей з’їзд буде таким собі поворотним моментом для нашої партії. По-перше, нас стало значно більше, адже тепер у радах всіх рівнів від «Слуги народу» близько 7 тисяч людей. По-друге, ми повинні перелаштовуватися», – почала депутатка.

Вона уточнила, що відтепер важливо змінюватися заради впливу на державну й місцеву політику в Україні, а не концентруватися на електоральній роботі.

Серед головних питань з’їзду – закріплення нової організаційної структури партії й пропис нової редакції статуту.

Крім того, народні обранці розширять цілі партії, визначать методи, якими досягатимуть завдань команди Зеленського на всіх рівнях державного управління.

При цьому Кравчук не підтвердила чутки про кадрові зміни у керівництві партії.

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Автор: Яна Ставська