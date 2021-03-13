Раніше Кравчук наголосила, що з’їзд стане "поворотним моментом" для партії.

Сьогодні у КВЦ «Парковий» у Києві відбудеться з’їзд партії «Слуга народу». Наразі депутатів пропускають за перепустками.

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Територію виставкового центру посилили поліцією та Нацгвардією, про що свідчать фото, опубліковані у Telegram Политика страны.

Всередині приміщення стоять металеві рамки, чергують співробітники управління державної охорони.

Раніше в ефірі телеканалу Україна 24 депутатка фракції Євгенія Кравчук заявила, що на з’їзді очікується президент Володимир Зеленський. Вона зазначила, що зміни у керівництві «Слуги народу» не заплановані.

«Я не виключаю, що вони будуть згодом, пізніше, після з'їзду, але на самому з'їзді якихось таких відставок, як ви говорите, я думаю, що не буде, але очікуємо приїзд президента на завтрашній з'їзд (13 березня – УНІАН), хотілося б почути, як він бачить подальшу роботу великої команди», – уточнила Кравчук.

10 березня в коментарі Обозреватель Кравчук наголосила, що з’їзд стане «поворотним моментом» для партії.

Що розглянуть

Серед головних питань з’їзду – закріплення нової організаційної структури партії й пропис нової редакції статуту.

Крім того, народні обранці розширять цілі партії, визначать методи, якими досягатимуть завдань команди Зеленського на всіх рівнях державного управління.

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Автор: Яна Ставська