Столар і Абрамович весь цей час жили на Лазуровому березі.

Народні депутати із забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Столар та Ігор Абрамович повернулися до України.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в політичних колах, обидва нардепи від початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, мешкали на Лазуровому березі.

Джерела інформують про наміри Столара і Абрамовича відвідати засідання парламенту. Водночас джерела наголошують, що є висока ймовірність того, що вже на засіданні в п’ятницю, 13 січня, нардепів буде позбавлено депутатських мандатів.

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Заборона ОПЗЖ і позбавлення нардепів мандатів

Раніше Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про заборону низки проросійських політичних сил, зокрема, партії "Опозиційна платформа – За життя". Рішення було введено в дію президентом Володимиром Зеленським, та партія оскаржувала його.

15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив скаргу партії і у такий спосіб остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ" в Україні.

Рішення про заборону партії, як наголошували в СБУ, ґрунтувалося на доказах її деструктивної діяльності, зібраних у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці, та зважаючи на те, що провідні функціонери "ОПЗЖ" причетні до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Близько 10 народних депутатів втекли з України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, передусім це представники забороненої "ОПЗЖ". Раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомляв, що нардепів-втікачів планують позбавити мандатів.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія днями повідомив, що на найближчому засіданні парламент позбавить мандатів чотирьох депутатів від заборонених партій.

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