Їх звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді, а також не виплачують заробітну плату.

Близько десяти народних депутатів покинули територію Україну і досі не повернулися до роботи у парламенті, їх планують позбавити мандатів.

"Близько десяти народних депутатів, які покинули територію Україну і досі пір не повернулися до роботи у парламенті", - заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Суспільному", яке транслювалося під час інформаційного телемарафону.

За його словами, їх звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді, а також не виплачують заробітну плату.

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"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - сказав він.

Стефанчук додав, що мандат можна забрати у народних депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.

Також він зазначив, що зараз опрацьовується питання екстрадиції деяких народних депутатів, які перебувають у Європі.

Нардепи-втікачі: що відомо

Близько 10 народних обранців втекли з України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Найбільше серед них представників забороненої партії "ОПЗЖ".

15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні.

За даними СБУ, встановлено причетність провідних функціонерів ОПЗЖ до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

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