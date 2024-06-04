Заява Радєва збігалась у часі з висловлюваннями чиновників Кремля про те, що НАТО винно в тому, що Росія розв'язала війну в Україні.

Президент Болгарії Румен Радев звинувачує НАТО в участі Росії у війні в Україні та в тому, що це загрожує "ескалацією" та "ядерним Армагеддоном". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що заява Радєва збіглась у часі з висловлюваннями чиновників Кремля про те, що НАТО винно в тому, що Росія розв'язала війну в Україні, і що конфлікт веде до ядерної ескалації.

Видання нагадує, що слова Радєва прозвучали після того, як деякі країни-члени НАТО дали Україні дозвіл на використання своєї зброї на території Росії. Поки що цього не було зроблено, хоча деякі країни повідомили, що ніколи не вводили таких обмежень. Рішення було прийнято після того, як останніми тижнями Росія почала новий наступ на Харків.

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"З рішенням дозволити атаку західною зброєю вглиб Росії та з формалізацією відправки радників та інструкторів на саму лінію фронту ці червоні лінії вже перетнуті, і, на жаль, наші політики стають частиною таких неадекватних рішень з усіма витікаючими наслідками", - сказав Радєв.

Він також озвучив свою позицію щодо відправки військ на фронт в Україні. ЗМІ нагадує, що минулого тижня Радєв відвідав Угорщину, під час візиту він та його угорський колега Тамаш Шуйок виступили проти введення військ в Україну. Згодом в.о. прем'єр-міністра Дімітар Главчев заявив, що ця тема взагалі не стоїть на порядку денному.

Радєв заявив, що ніколи не стверджував, що Болгарія вирішила направити свої війська в Україну.

"Наші так звані євроатлантичні - боягузи і не здатні самостійно прийняти таке рішення, бо знають, що будуть відлучені, відкинуті суспільством", - сказав він.

Відносини України та Болгарії - останні новини

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Тодор Тагарев високо оцінив самовідданість 240 військовослужбовців, які брали участь в операції, витрати на яку перевищили 170 000 левів (87 000 євро).

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