Міністр закордонних справ сказав, що вони підтримують продовження допомоги Україні, однак є "але".

Туреччина виступає проти "участі" НАТО у війні в Україні, оскільки це може призвести до регіонального розширення конфлікту та ще більших криз.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після неформальної зустрічі глав дипломатії Північноатлантичного Альянсу в Празі. За його словами, для Анкари підтримка України в гарантуванні її територіальної цілісності та звільненні територій - це одне, а участь НАТО у війні - зовсім інше.

"Ми підтримуємо продовження допомоги Україні і здатність України забезпечити стримування, але ми не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні", - цитує його Le Monde. Відео дня

Відправка військ в Україну та дозвіл на удари по РФ: що відомо

Нагадаємо, останнім часом на Заході все частіше обговорюють можливість більш рішучої підтримки України у боротьбі з Росією.

Спочатку президент Франції Еммануель Макрон заявив, що їм не треба виключати можливість відправки військ в Україну. Представники низки країн заявили, що не готові до цього, однак це питання продовжують обговорювати.

Наразі низка країн оголосила про готовність повернути в Україну своїх інструкторів. За даними ЗМІ, Франція планує створити відповідну коаліцію.

Також вже понад 15 країн-членів НАТО дали дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по Росії. Сполучені Штати Америки дуже довго опиралися цьому, однак таки скасували свою заборону.

А після того як союзники допомогли Ізраїлю відбити іранську повітряну атаку, питання хоча б часткового закриття неба над Україною знову обговорюється. Однак просувань наразі немає.

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