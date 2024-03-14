Міністр оборони Болгарії високо оцінив самовідданість 240 військовослужбовців, які брали участь в операції.

Болгарія відправила в Україну першу партію військової допомоги, вартістю 87 000 євро. Міністр оборони Тодор Тагарев оголосив про успішну відправку 100 бронетранспортерів.

Як пише Novinite, на брифінгу він розповів про складний процес доставки допомоги. Операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів вирушила тільки 7 березня.

Міністр оборони Болгарії високо оцінив самовідданість 240 військовослужбовців, які брали участь в операції, витрати на яку перевищили 170 000 левів (87 000 євро).

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Визнаючи критику з приводу затримки, Тагарєв виступив на захист пов'язаних із цим логістичних складнощів. За його словами, прискорення було неможливим.

Відправлення Україні бронетранспортерів із Болгарії

Влітку минулого року парламент Болгарії ухвалив попереднє рішення про безоплатну передачу Україні близько сотні застарілих БТР-60.

Пізніше стало відомо, що постачання Україні бронетранспортерів затримується, оскільки Міноборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати. За словами міністра оборони Болгарії, затримка сталася через те, що Софія перевіряла, чи зможуть союзники по НАТО профінансувати перевезення.

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