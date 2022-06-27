Радник глави офісу президента України Олексій Арестович переконаний, що Захід прийняв рішення "ламати" президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
Арестович нагадав, як лідери "Великої сімки" висміяли постановочне фото глави Кремля з конем, зняте в 2009 році.
"Путін - вкрай самолюбна істота. Західні лідери у відкриту його висміяли, це означає, що вони емоційно включилися у війну. Це не сухі і вивірені політичні заяви, які залишають простір для вибору, вони його просто принизили. Друге - вони спалили мости. Рішення прийнято, відкату не буде, інакше немає сенсу його принижувати. І це означає, що його будуть добивати", - сказав він.
Також він зазначив, що останні рішення про введення санкцій проти РФ і про військову допомогу Україні - дуже болючі для Російської Федерації.
"Обидві сторони пішли на ескалацію, обидві сторони вперлися. І найголовніше, на що у мене надія, що Захід зрозумів, що їм сказав сьогодні наш президент. Він сказав, що зараз не час для переговорів. Але ця емоційна річ зі знятими піджаками мені показала, я впевнений, що будуть ламати, фізично ламати", - сказав він.
За словами Арестовича, заходу знадобилося 124 дні війни на розуміння того, що з Російською Федерацією не вийде домовитися.
"Тільки поламати. І, судячи з усього, готові ламати", - зазначив він.
Також радник глави офісу президента вважає, що Захід може включитися у війну, якщо Росія порушить договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Нагадаємо, що Путін під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що протягом найближчих місяців передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", які можуть застосовувати, в тому числі ядерні боєприпаси.
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