Президент США Байден зберігав мовчання під час гостроти.

Лідери "Великої сімки" поглумилися над репутацією "мачо" російського президента Володимира Путіна, висміявши постановочне фото глави Кремля з конем, зняте у 2009 році.

Про це пише The Washington Post.

Діалог почався під час обіду з пропозиції Бориса Джонсона зняти піджаки: "Куртки надіті? Роздягнімось?".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблена офіційна фотографія, але Джонсон продовжував іронізувати: "Але ми повинні показати, що ми жорсткіші, ніж Путін".

Тоді Трюдо відгукнувся, запропонувавши влаштувати демонстрацію голих торсів під час верхової їзди, на що слідувало зауваження Джонсона: "Ми повинні показати їм наші грудні м'язи".

"Верхова їзда - найкраще, що є на світі", - підсумувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент США Джо Байден зберігав мовчання під час гострих жартів, пізніше, за наполяганням своїх колег-лідерів, повернувся і посміхнувся для фотографії.

В одній скандальній фотосесії 2009 року Путін без сорочки їде верхи на коні в горах. У 2018 році з'явилося більше вуличних тематичних кадрів, на яких Путін роздягнений до пояса і ловить рибу в сибірському озері. Були фотографії Путіна-плавця і засмагаючого Путіна.

На запитання репортера у 2018 році про його схильність до "напівоголених" фото Путін відповів: "Коли я у відпустці, я не бачу необхідності ховатися за кущами, і в цьому немає нічого поганого".

Як писав УНІАН, у замку Ельмау у Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем на зустрічі.

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