Путін під час зустрічі з Лукашенком заявив, що протягом найближчих місяців передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", які можуть застосовувати, в тому числі ядерні боєприпаси.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в Міністерстві оборони США назвали "безвідповідальними" слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що він передасть Білорусі комплекси "Іскандер-М".

Комплекси, про які йдеться, можуть використовувати ядерні боєприпаси. Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, стратегічні сили США "стежать за ситуацією в цьому відношенні", а Міноборони США "серйозно ставиться до цієї загрози з самого початку".

"Звичайно, кожен раз коли хтось використовує слово "ядерний", у вас виникають побоювання. Чесно кажучи, досить безвідповідально з боку національного лідера говорити про застосування ядерної зброї та робити це в безцеремонній манері. Всі ставляться до цього дуже серйозно, коли ви використовуєте цю мову", — пише видання з посиланням на представника Пентагону.

Війна в Україні та поведінка Білорусі:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

25 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може ввести свої війська на територію України.

З першого дня вторгнення російські війська використовували територію Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

10 травня начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною

23 травня стало відомо про те, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи та веде розвідку.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україну, але вище військове командування його загальмувало.

Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

18 червня 2022 року військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що Білорусь готується до війни проти України.

Путін під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Санкт-Петербурзі заявив, що протягом найближчих місяців передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", які можуть застосовувати, в тому числі ядерні боєприпаси.

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