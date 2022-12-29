Сьогодні документ повернуто у парламент з підписом президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про медіа 2022.

Документ у четвер, 29 грудня, повернуто з підписом очільника держави, йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон 15 грудня грудня підписав очільник ВР Руслан Стефанчук, і у цей же день його передали на підпис лідеру держави.

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Закон про медіа в Україні - що треба знати

13 грудня парламент ухвалив закон про медіа. Документ, зокрема, передбачає запровадження заборони медіа держави-окупанта, механізмів боротьби з ворожими інтернет-сервісами й процедуру формування "чорних списків".

У законопроекті йдеться, що кожна індустрія матиме свій орган співрегулювання. За порушення закону передбачені штрафи, можливе анулювання ліцензії.

Медіа, структура власності якого непрозора чи не відповідає ухваленому закону, загрожує закриття.

Пізніше очільник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав, що після того, як цей закон почне працювати, жодне українське медіа не може бути заблоковане чи позбавлене ліцензії без рішення суду.

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