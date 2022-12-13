Закон підтримали 299 народних депутатів.

Верховна Рада України ухвалила закон "Про медіа" (№2693-Д).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його інформацією, закон підтримали 299 народних депутатів.

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"Не пройшла поправка про використання ЗМІ під час виборів", - зазначив Гончаренко.

Закон "Про медіа" в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону "Про медіа" (2693-д). За його ухвалення проголосували 233 народних депутати.

Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук тоді повідомила, що "законопроект про медіа проголосований в першому читанні – це ще один крок до вступу України в Європейський Союз та встановлення чітких сучасних правил для медіаринку".

Вона зазначила, що у вересні очікують на висновок Європейської комісії, який готують експерти Ради Європи, після чого на комітеті будуть розглянуті правки і відбудеться голосування в другому читанні.

Депутат зазначала, що законопроектом передбачена, зокрема: заборона медіа держави-окупанта; механізм боротьби з ворожими ОТТ-сервісами; процедура формування чорних списків, зменшення зарегульованості процедурних питань діяльності Нацради; ліберальніше регулювання онлайн-медіа; кожна індустрія матиме свій орган співрегулювання.

Кравчук наголосила, що у законопроекті немає ніякого зменшення квот на українську мову в ефірі.

Законопроектом передбачено, що заходами реагування на порушення законодавства у сфері медіа є припис, штраф, які застосовуються за рішенням Національної ради, а також анулювання ліцензії, скасування реєстрації за рішенням Нацради або суду, заборона видання та розповсюдження друкованого медіа за рішенням Нацради або за рішенням суду, тимчасова заборона поширення онлайн-медіа за рішенням Нацради або суду.

Законопроектом також передбачено, що у разі встановлення непрозорості структури власності або її невідповідності вимогам закону, таке медіа має припинити існування.

Пізніше, вже 11 грудня, Кравчук нагадала, що законопроект "Про медіа" в Україні вже 10 років лежить у Верховній Раді, і висловила сподівання, що врешті він буде ухвалений найближчим часом.

Вона зауважила, зокрема, що дуже важливим моментом для України, яка потерпає не лише від ракет, а й "інформаційних куль" ворога в тому числі є окремий дев’ятий розділ в законопроекті. Він буде діяти на час агресії і має "більш суворі контентні обмеження проти російської пропаганди".

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