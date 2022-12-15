Ухвалений Радою документ робить санкційну систему щодо ЗМІ зрозумілішою, зазначив очільник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Жодне українське медіа не може бути заблоковано чи позбавлено ліцензії без рішення суду.

Нещодавно ухвалений парламентарями закон робить санкційну систему щодо ЗМІ більш гнучкою та більш зрозумілою, як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Зокрема, законом запроваджуються приписи, якими регулятор інформуватиме медіа про виявлення певного порушення під час його діяльності.

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"Ці приписи не записуються до особової справи... Треба їх накопичити, що тоді вже Нацрада переходила до попереджень, які вже є санкцією. Ця санкція не поєднується зі штрафом, але записується в особову справу вже. І далі, якщо медіа накопичує попередження, тоді вже починаються штрафи", - розповів Потураєв.

Він додав, що уже після накопичення штрафів йтиметься про найбільш суворі санкції у вигляді позбавлення медіа ліцензії або позбавлення реєстрації.

"Але жодне українське медіа не може бути заблоковано, позбавлено ліцензії без рішення суду. Бо регулятор зобов'язаний звертатися до суду, коли йдеться про українські медіа. Відтак права медіа насправді посилені, якщо порівнювати з тим, що ми мали раніше", - сказав нардеп.

Закон про медіа 2022 - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон про медіа.

Зокрема, він передбачає заборону медіа держави-окупанта, механізми боротьби з ворожими інтернет-сервісами та процедуру формування чорних списків. Документом передбачається, що кожна індустрія матиме свій орган співрегулювання, водночас він не містить зменшення квот на українську мову в ефірі. За порушення передбачені приписи та штрафи, а також анулювання ліцензії, заборона видання, тимчасова заборона поширення онлайн-медіа за рішенням Нацради або суду.

У разі встановлення непрозорості структури власності чи її невідповідності вимогам закону таке медіа має припинити існування.

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