Необхідний баланс в цьому між покаранням, правом на захист, на самооборону, каже Стефанішина.

В Україні має бути закон про зброю для самозахисту, але при його ухваленні необхідно витримати баланс між правом на самооборону і покаранням за її перевищення. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Звичайно, я маю зброю, тому що вважаю, що маю право на самозахист", - зізналася вона.

Однак говорячи про право на озброєний самозахист для пересічних громадян, вона наголосила на необхідності витримати правовий баланс між покаранням і правом на самооборону.

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"Якщо будуть законодавчі зміни запропоновані на розгляд Міністерства юстиції, то оцінка базуватиметься на відповідності Конституції, законодавству України, а також засадам правової політики, яка передбачає баланс прав і обов'язків всіх сторін, яких це стосується", - підкреслила вона.

Зброя для самозахисту в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2022 року, напередодні російського вторгнення, парламент України ухвалив в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Законопроектом передбачається впровадження Посвідчення власника зброї та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

За даними соціологів, в умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї. Але це питання викликає багато дискусій і Рада остаточно так і не проголосувала за ухвалення цього закону в цілому.

Тоді в МВС України наголошували, що потрібно ретельно підготувати законодавство, що дозволить легалізувати обіг зброї таким чином, щоб вона не принесла шкоди та проблем суспільству. На той час радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко зазначив, що для того, щоб рішення про легалізацію зброї було безпечним, потрібно застосувати моделі, які вже апробовані в інших країнах та скористатися світовим досвідом. Він наголосив, що обмеження по зброї повинні застосовуватись для тих, хто має психічні захворювання. Тут повинна бути не просто довідка, яку можна купити за 100-200 гривень, а це повинно справді бути обстеження людини, де враховані певні критерії по яких вони робляться.

Крім того людина не повинна бути раніше судимою. Та інші речі, які можуть впливати на те, як людина може застосувати зброю не для захисту, а зовсім з інших причин.

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