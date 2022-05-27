Вадим Денисенко вважає, щоб рішення про легалізацію було безпечним, потрібно застосувати моделі, які вже апробовані в інших країнах та скористатися світовим досвідом.

Потрібно ретельно підготувати законодавство, що дозволить легалізувати обіг зброї таким чином, щоб вона не принесла шкоди та проблем суспільству.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз Верховною Радою у першому читанні вже прийнятий законопроект про легалізацію зброї, він чекає другого читання. Я думаю і громадська думка готова до того, що потрібно легалізувати зброю. Тому що, станом на зараз більшість абсолютно щиро буде вважати, що зброя це те, що необхідно будь-якій людині та сім’ї. Головне, щоб до другого читання, були абсолютно правильно виписані всі підзаконні акти",- сказав Денисенко.

Він додав, щоб рішення про легалізацію було безпечним, потрібно застосувати моделі, які вже апробовані в інших країнах та скористатися світовим досвідом.

"Щодо обмежень, перш за все - це проблеми психічних захворювань. Тут повинна бути не просто довідка, яку можна купити за 100-200 гривень, а це повинно справді бути обстеження людини, де враховані певні критерії по яких вони робляться. Зрозуміло, що людина не повинна бути раніше судимою. Та інші речі, які можуть впливати на те, як людина може застосувати зброю не для захисту, а зовсім з інших причин",- поінформував Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ висловив думку, що, зазвичай, у травмованому суспільстві, де підвищений градус напруги, велика кількість зброї водночас і зупиняє агресію також.

"В даному випадку важливо правильно поставитися і в тому числі, правильно провести інформаційну кампанію, як проводити реабілітацію людей із посттравматичним синдромом та як проводити ту ж саму легалізацію обігу зброї. Тому, в даному випадку я вважаю, що можна цей шлях пройти відносно безболісно та не мати великих проблем. Зараз наше суспільство готово до цього",- зазначив Денисенко.

Він додав, що не можливо вважати легалізацію, головною причиною всіх трагічних випадків із застосуванням зброї, які час від часу мають місце в різних країнах світу. Адже, вони трапляються і в суспільствах з суворими обмеженнями по використанню зброї.

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що ухвалення рішення про легалізацію зброї можна не відкладати на післявоєнний час.

"Я думаю, що це можна ухвалювати і найближчим часом також. Але, дуже важливо ретельно підготувати все до другого читання законопроекту. Наскільки я розумію, з цього приводу тривають достатньо серйозні дискусії між спеціалістами, які розуміють як працює законодавство в інших країнах, що проходили подібні ситуації",- акцентував Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні треба легалізувати обіг зброї, тому що попри війну це питання досить актуальне.

23 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Законопроектом передбачається впровадження Посвідчення власника зброї та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

За даними соціологів, в умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї.