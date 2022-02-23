Законопроектом передбачається впровадження Посвідчення власника зброї та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 274 народних депутата із 352, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом, як зазначається в пояснювальній записці, пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

Крім того, передбачається здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї; розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю.

Серед іншого, пропонується розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

Так, законопроектом, зокрема, визначається, що в Україні цивільна вогнепальна зброя поділяється на такі категорії: А - автоматична вогнепальна зброя; В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С - короткоствольна вогнепальна зброя, (за виключенням гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї); D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя та Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Встановлюється, що посвідчення власника зброї - документ на зброю встановленого зразка, який підтверджує, що фізична або юридична особа мають право придбавати, володіти, користуватися і розпоряджатися вогнепальною зброєю відповідної категорії, що зазначена у ньому, бойовими припасами та основними частинами до придбаної зброї.

Фізичні особи отримують право набути цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси, компоненти бойових припасів, основні частини до неї та дозволені засоби зменшення гучності пострілу після отримання ними Посвідчення власника зброї з відповідною категорією зброї.

Право на отримання Посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України з урахуванням певних обмежень.

Зокрема, Посвідчення власника зброї не може бути надане особі за наявності медичних протипоказань до поводження зі зброєю; наявності у особи непогашеної або незнятої судимості за вчинення ряду кримінальних правопорушень; у випадку притягнення особи до адміністративної відповідальності протягом року за певні адмінправопорушення.

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