В першому читанні законопроект може бути ухвалений парламентом вже на цьому тижні.

Законопроект про мобілізацію може бути ухвалено в першому читанні вже на цьому тижні, попри те, що в ньому є багато дискусійних норм.

Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в коментарі журналістам. Він зазначив, що зараз має бути рішення профільного парламентського комітету щодо законопроекту. За його словами, законопроект пропонувався більшістю в порядок денний на цьому тижні.

"На цьому тижні є висока ймовірність, що парламент розгляне в першому читанні цей законопроект, а також всі альтернативні, які будуть надходити на момент прийняття комітетом відповідних рішень про скорочення термінів підготовки", - сказав перший заступник спікера парламенту. При цьому Корнієнко зазначив, що термін внесення правок до законопроекту буде скорочено.

"В комітеті пропонують скорочувати термін розгляду поправок, але це рішення ухвалюється сесійним залом. Тому будемо дивитися як проголосують", - наголосив Корнієнко.

Він зазначив, що на погоджувальній раді, яка відбудеться найближчим часом, буде зрозуміло як та чи інша фракція ставиться до самого факту голосування і чи будуть вони давати голоси за законопроект. "Фракція "Слуга народу" має 235 депутатів, а це більшість, тому всі законопроекти, які запропоновані фракцією потрапляють в порядок денний. Але в залі має бути 226 голосів для ухвалення рішення",- нагадав Корнієнко.

Він сказав, що законопроокт змінився після першої редакції, але в ньому залишаються кілька позицій, які викликають дискусії. "Йдеться про питання електронних повісток, хоча там так не написано, але воно залишається дискутивним. Мені здається, що серед народних депутатів будуть дискусії і по нормам щодо тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Є дискусії про аспірантів за рахунок державного і не державного замовлення (в урядовому законопроекті передбачено, що аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації – УНІАН). Чомусь тільки про аспірантів, чомусь ми не чуємо про студентів. Зрозуміло, що велика частина дискусії буде стосуватися, напевно, заходів примусу. Можливо до другого читання будуть якісь правки і коригування. Очевидно, що правок буде багато до другого читання, бо закон дискутивний, але будемо шукати порозуміння", - наголосив він.

Корнієнко не зміг відповісти про терміни ухвалення закону парламенту.

"Мені важко сказати – це залежить від того скільки буде поправок", - додав він. На саркастичне запитання УНІАН чи це ухвалення закону відбудеться навесні чи вже влітку, Корнієнко віджартувався, що "літо- це, напевно, пізно буде".

Законопроект про мобілізацію

До парламенту урядом внесено оновлений законопроект про мобілізацію. Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк зазначає, що цей законопроект "відповідає вимогам часу і його ухвалення потрібне в якнайкоротші терміни". За його словами, оновлений законопроект про мобілізацію є достатньо дієвим для поповнення і посилення ЗСУ. Він містить ключову норму про визначеність терміну служби - 36 місяців.

30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. В документі запропонували низку нововведень, зокрема – зниження межі призовного віку з 27 до 25 років.

Якщо законопроект ухвалять, в Україні скасують строкову службу. Замість неї для людей віком від 18 до 24 років запровадять обовʼязкову базову військову підготовку. Новим законопроектом також пропнується дозволити військовозобовʼязаним переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Водночас для ухилянтів будуть обмеження – тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України, тимчасове обмеження фізичної особи у праві керування транспортним засобом.

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