Оновлену версію можуть розглянути вже наступного тижня.

Оновлена версія законопроекту про мобілізацію може бути розглянута на профільному комітеті вже наступного тижня, хоч там є дискусійні норми.

Про це сказав народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

"В нас є такі плани - розглянути цей законопроект наступного тижня", - сказав він.

Нардеп уточнив, що йдеться про розгляд на засіданні комітету, куди планують запросити представників Міністерства оборони, які є авторами законопроекту, бо є питання навіть до його оновленої версії.

Він зазначив, що позитивно те, що прибрали норму про можливість мобілізації людей з інвалідністю третьої групи. Але водночас є норма про те, що можуть бути мобілізовані ті, хто опікується людьми з інвалідністю.

За його словами, також є питання щодо отримання повістки через електронні кабінети для військовозобов’язаних.

"Знову ж таки, прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ і до інтернету, мають смартфони. Тобто як це практично буде виглядати", - сказав Чернєв.

За його словами, є питання з приводу позбавлення, зокрема, права отримувати консульські послуги, якщо людина не стала на облік за кордоном.

"Хочеться почути позицію Міністерства закордонних справ, по-перше, чи впораються консульські наші відділи з такими завданнями. А, по-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи дійсно люди через це повернуться, а не навпаки - ми їх втратимо назавжди", - сказав нардеп.

Чернєв зазначив, що комітету з нацбезпеки потрібно буде не багато часу для ознайомлення із законопроекту, бо попередній законопроект дуже ґрунтовно було опрацьовано, тому "пройдемося по тому, що було змінено у порівнянні з першою редакцією". "Сподіваюся, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання, а далі вже будемо ухвалювати рішення, що рекомендувати сесійній залі - або приймати його в першому, або можливо, якщо будуть альтернативні законопроекти, доопрацювати його і зробити комітетський законопроект і виносити до сесійної зали", - сказав нардеп. Він вважає, що на наступному тижні комітет "цей законопроект пройде", тобто буде розглянуто.

Що кажуть в Раді про оновлену мобілізацію

Раніше начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк наголосив, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити оновлений законопроект про мобілізацію, який відповідає вимогам часу.

За його словами, обговорення законопроекту в демократичній державі - це абсолютно нормальний процес, але в умовах війни не маємо багато часу.

За його словами, документ є достатньо дієвим для поповнення і посилення Збройних сил. Він містить ключову норму про визначеність терміну служби - 36 місяців.

Йдеться про оновлену версію законопроекту про мобілізацію, яку 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради. Попередній законопроект, внесений в грудні, уряд відкликав через серйозну критику його в парламенті і суспільстві.

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