За словами Павлюка, оновлений законопроект про мобілізацію є достатньо дієвим для поповнення і посилення Збройних сил.

Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити оновлений законопроект про мобілізацію, він відповідає вимогам часу. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

"Обговорення законопроєкту в демократичній державі – це абсолютно нормальний процес. Інша справа, що йде війна, і ми не маємо багато часу. Тому дуже хотілося, щоби якомога швидше ми почали рухатися, щоби було голосування за законопроект", – наголосив він в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

За його словами, оновлений законопроект про мобілізацію є достатньо дієвим для поповнення і посилення Збройних сил. Представник Міноборони наголосив, що цей документ відповідає вимогам часу і є дуже важливим.

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"Він містить ключову норму про визначеність терміну служби, про ці 36 місяців. Тому що ви не можете бігти невизначену дистанцію. (...) Невизначену дистанцію бігти надзвичайно важко. Ми чудово усвідомлюємо, що це один з важливих чинників залучення людини до війська – на скільки я йду до війська. Ця визначеність є дуже важливою, і законопроект також має інші норми, які дозволять цю визначеність забезпечити, зробивши сам механізм мобілізації ефективнішим, зрозумілішим і прозорішим", – констатував Павлюк.

Законопроект про мобілізацію: основні положення

30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. В документі запропонували низку нововведень, зокрема – зниження межі призовного віку з 27 до 25 років.

Якщо законопроект ухвалять, в Україні скасують строкову службу. Замість неї для людей віком від 18 до 24 років запровадять обовʼязкову базову військову підготовку. Триватиме вона максимум 5 місяців.

Крім того, після мобілізації всі громадяни будуть проходити обов'язкову військову підготовку терміном у 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.

Новим законопроектом також пропнується дозволити військовозобовʼязаним переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Водночас для ухилянтів будуть обмеження – тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України, тимчасове обмеження фізичної особи у праві керування транспортним засобом тощо.

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