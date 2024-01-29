Журналіст писав, що замість Залужного нібито призначили Буданова.

У мережі у понеділок, 29 січня, розігнали новини про те, що нібито головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний "звільнений".

Зокрема, про "звільнення" Залужного повідомив журналіст Роман Цимбалюк та зазначив, що в нашій державі нібито з'явився новий головнокомандувач. "У нас новий головнокомандувач. Президент України (Володимир Зеленський, - Ред.) призначав замість Валерія Залужного Кирила Буданова (очільник Головного управління розвідки Міноборони, - Ред.)", - написав автор у Facebook.

Згодом у Міноборони України повідомили, що інформація нібито про "відставку" Залужного неправдива. "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: "Ні, це не правда", - йдеться на каналі міністерства у Telegram.

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У мережі вже не раз розганяли інформацію про нібито "конфлікт" між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Сам український лідер наприкінці минулого року сказав, що має із головнокомандувачем ЗСУ робочі стосунки. Зеленський підкреслював, що планує і надалі працювати із Залужним.

Президент призначив Залужного головнокомандувачем армії України 27 липня 2021 року. До Залужного цю посаду обіймав Руслан Хомчак. Варто зазначити, що під командування Залужного від росіян звільнено, зокрема, правобережну частину Херсонської області.

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