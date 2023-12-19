Президент України зазначив, що бути головнокомандувачем – це честь.

Президент Володимир Зеленський розповів про відносини з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та чутки про нібито "конфлікт" з генералом.

Зокрема, президент на пресконференції за підсумками 2023 року відповів на запитання журналістів про те, чи збирається він "звільняти Залужного" і чому він ніяк не відреагував на чутки.

"А для чого комусь допомагати та розвивати всякі чутки? Робочі у мене стосунки із Залужним, він має відповідати за результат на полі бою як головком разом із Генштабом. Є багато питань. Є також командувач Таврії (Командувач Таврійського напрямку Тарнавський, - УНІАН). Це складне питання, наступ. Щось було, чогось не вистачає. Це дуже складна історія", - заявив президент.

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Він вважає, що українці можуть собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом, якщо кожен готовий його приносити.

"Це не жертовність. Бути головкомом – це честь. Бути президентом – це честь. Ми не повинні опускати руки, я нікому не дозволю цього. Питання в наших словах, діях, риториці. Нам потрібні міцні кроки і результати. Справа не в особистостях. Потрібен результат. Кожен день на кожній посаді та відповідальність", - зазначив Зеленський.

Також він підкреслив, що планує й надалі працювати з Залужним.

"Я планую і надалі працювати з Залужним, чекаю рішення про мобілізацію, чекаю результатів на поле бою, чекаю на рішення допомоги бійцям на фронті. Є стратегія - чекаю результатів та деталі", - завершив президент України.

Чутки про конфлікт між Зеленським та Залужним - що відомо

Деякі ЗМІ розтиражували чутки, що між президентом Володимиром Зеленсьим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виник конфлікт.

В Офісі президента спростували цю інформацію. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що "президент зробив надзвичайно важливе уточнення" відносно тези Залужного про "глухий кут в війні".

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