Головнокомандувач детально розповів, як ЗСУ можуть перемогти ворога в даній ситуації.

Війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку РФ.

Про це написав у статті для The Economist Головнокомандувач збройними силами України, генерал Валерій Залужний. Він зазначив, що ЗСУ потрібні військові можливості і технології, щоб вирватися з такого роду війни. Найважливішим з них є авіація, оскільки контроль над небом необхідний для масштабних наземних операцій.

За словами Залужного, дрони також повинні бути частиною нашої відповіді. "Україні необхідно нанести масовані удари з використанням оманливих і ударних дронів, щоб перевантажити російські системи ППО", - пояснив він. А ще ЗСУ потрібно вистежувати російські дрони, використовуючи власні дрони-мисливці. "Ми повинні використовувати сигнальні оманливі цілі, щоб знешкодити російські плануючі бомби. Нам потрібно засліплювати тепловізори російських дронів в нічний час за допомогою стробоскопів", - розповів генерал.

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"Це вказує на наш другий пріоритет: засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки РЕБ - це ключ до перемоги у війні дронів", - вказав Залужний. Він зазначив, що Україна створила багато своїх електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню, але потрібен також більш широкий доступ до електронної розвідки від союзників.

"Третє завдання - контрбатарейний вогонь: ураження артилерії противника. У цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерійська, ракетна стрільба становить 60-80% всіх бойових завдань", - пояснив він.

Залужний зазначив, що четверте завдання - мінно-розривна техніка. "На початку війни у нас було обмежене і застаріле обладнання для цього. Але навіть західні поставки... виявилися недостатніми, враховуючи масштаби мінних полів, які місцями простягаються на 20 км. Коли ми прориваємо мінні поля, РФ швидко поповнює їх, запускаючи нові міни на відстані", - розповів Залужний і додав, що допомогти боротися з цією проблемою можуть тільки новітні технології.

"Мій п'ятий і останній пріоритет - нарощування резервів... Однак наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені... Більш того, Росія може завдати удару по навчальних центрах. І в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків", - сказав Залужний.

На закінчення генерал зазначив, що позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для України. "Якщо Україна хоче вибратися з цієї пастки, нам знадобиться все це: перевага в повітрі, поліпшені можливості радіоелектронної і контрбатарейної боротьби, нові технології розмінування і здатність мобілізувати і навчати більше резервів", - сказав він.

Крім того, Залужний зазначив, що не зайвим буде зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, а також на раціоналізації логістики. "Нові інноваційні підходи можуть знову перетворити цю позиційну війну на маневрену", - підсумував Залужний.

Війна в Україні: новини

У ранковому зведенні Генштаб заявив, що за добу українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів та три - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

А у свіжому звіті Інституту з вивчення війни аналітики заявили, що російські окупанти готуються до нової хвилі сильно виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.

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