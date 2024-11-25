За словами віце-прем'єрки, момент для запрошення України до НАТО "не був використаний чинною адміністрацією США".

Завершення війни неможливе без членства України в Європейському Союзі і НАТО. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

За її словами, момент для запрошення України до НАТО не був використаний чинною адміністрацією США, і нині Київ концентрується на реалізації плану, обіцяного обраним главою Білого дому Дональдом Трампом.

"Але принципова позиція всіх нас - народу України і президента України - що завершення війни неможливе без членства України в ЄС і НАТО", - підкреслила Стефанішина.

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Шлях України до НАТО - останні новини

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив, до якого моменту блокуватиме процес вступу України до НАТО. За його словами, він не змінить своєї думки стосовно вступу України до Альянсу.

Як сказав Фіцо, поки він буде на цій посаді, він виступатиме проти прийняття України до Північноатлантичного альянсу. При цьому членство України в НАТО, за його словами, могло б призвести до "Третьої світової війни".

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