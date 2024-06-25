Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде лише за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі. Як розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, цими трьома кроками будуть:

1. Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;

2. Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;

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3. Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі

Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Відносини України та ЄС - що відомо

21 червня Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорні рамки про вступ України та Молдови. Вже 25 червня ЄС розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими країнами.

Днями Євросоюзтакож продовжив "транспортний безвіз" для України ще на рік. Вантажні автоперевезення і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

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