Роберт Фіцо заявив, що він не змінить своєї думки стосовно вступу України до НАТО

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що поки він буде на цій посаді, він виступатиме проти прийняття України до Північноатлантичного альянсу. Хоча сама Словаччина перебуває в НАТО з 2004 року і, до приходу Фіцо, ця країна була однією з найактивніших постачальників допомоги Україні, включно з озброєнням.

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - зазначив Роберт Фіцо, пише "Голос Америки".

Коли Фіцо прийшов до влади, у жовтні 2023 року, він заявив, що уряд Словаччини перестане допомагати Україні в боротьбі проти Росії, начебто саме через постачання зброї війна триватиме. Однак гуманітарну та економічну допомогу, як повідомляється, він підтримує, як і бажання вступу України до ЄС.

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Членство України в НАТО, за його словами, могло б призвести до "Третьої світової війни".

Інші заяви Фіцо

Раніше УНІАН повідомляв, що Фіцо несподівано натякнув на швидке закінчення війни в Україні.

Крім того, Фіцо пояснив, що не так із планом перемоги Зеленського.

"Коли прем'єр-міністри і канцлери це слухали, багато хто чухав голови. На мою думку, цей план є нереалістичним і нездійсненним, тому він навіть не згадується в підсумках саміту", - зазначив він.

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