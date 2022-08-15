10 червня 2020 року екс-заступник секретаря РНБО був оголошений у міжнародний розшук.

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича за підозрою в незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде направлено до суду.

"Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України був натхненником і організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року. Слідство встановило, що для цього колишній чиновник вступив у змову з екс-головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в його ж кабінеті. Він умовив правоохоронця віддати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, які реалізовували своє конституційне право на мирне зібрання", - йдеться в повідомленні.

В результаті виконання цього наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 85 громадянам. Близько 300 учасників зібрання були витіснені від Монумента Незалежності та пам'ятника засновникам Києва за межі площі в напрямках вулиць Інститутської, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому, зазначають слідчі, правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки "ПР-73" і "Томфа".

Екс-заступнику секретаря РНБО інкримінують організацію незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади співробітниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч.3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України).

У ДБР зазначили, що 10 червня 2020 року Сівкович був оголошений у міжнародний розшук.

Справа про держзраду:

16 липня в результаті спецоперації був затриманий колишній начальник СБУ в Криму Олег Кулініч.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 Ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

23 липня 2022 року стало відомо про те, що екс-заступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді.

Слідство встановило, що 5-та служба Федеральної Служби безпеки Росії створила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними ДБР, Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала і передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалася впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого нібито займалися суспільно-політичною діяльністю, а насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. Вони залучали до негласної співпраці осіб, які мають розвідувальні можливості на території України і здатні надавати допомогу працівникам ФСБ.

Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї Служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Терентьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

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