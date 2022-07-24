Кулініч та Сівкович приховали інформацію про плани щодо наступу армії РФ з Криму від керівництва СБУ та держави.

Екс-голова Управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч під кураторством колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича забезпечив швидке захоплення південних областей України.

При цьому Кулініч і Сівкович приховали інформацію про плани щодо наступу армії РФ з Криму від керівництва СБУ і держави. Про це повідомляє "Обозрватель".

За інформацією видання, слідство встановило, що Кулініч і Сівкович працювали на російські спецслужби, щонайменше, з червня 2019 року і створили основу для швидкого захоплення південних регіонів України.

Сівкович і Кулініч входили до організації, створеної начальником 9-го (українського) управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби Федеральної Служби безпеки РФ Ігорем Чумаковим.

Крім того, слідство встановило, що Сівкович і Кулініч взяли на себе забезпечення розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони передавали куратору відомості, що становлять державну таємницю, впливали на кадрові призначення та управлінські рішення в СБУ.

Про те, що вторгнення почнеться в найближчі години, контррозвідники СБУ доповіли Кулінічу о 1:03 в ніч на 24 лютого - через повідомлення в чаті месенджера, який використовувався керівництвом і особовим складом ГУ СБУ в Криму для оперативного обміну інформацією. Кулініч, прочитавши текстове повідомлення та шифровку для Києва - не підписав повідомлення для керівництва СБУ та не надав жодних вказівок підлеглим щодо інформування державної влади про плани ворога.

Саме тому напад РФ з боку Криму став несподіванкою для Збройних Сил України, а потім Росія змогла швидко захопити південні регіони України.

Слідчі також стверджують, що Сівкович заздалегідь знав про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення в Україну з боку окупованого Криму – і одним з його завдань було зробити так, щоб у момент настання 'години Х' – початку вторгнення – вище керівництво держави про це дізналося якомога пізніше.

Справа про держзраду:

16 липня в результаті спецоперації був затриманий колишній начальник СБУ в Криму Олег Кулініч.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 255 (створення, керування злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 Ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

23 липня 2022 року стало відомо про те, що екс-заступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді.

Слідство встановило, що 5-та служба Федеральної Служби безпеки Росії створила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними ДБР, Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала і передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалася впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого нібито займалися суспільно-політичною діяльністю, а насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. Вони залучали до негласної співпраці осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та здатні надавати допомогу працівникам ФСБ.

Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї Служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Терентьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

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