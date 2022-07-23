Сівкович проводив розвідувально-підривну діяльність проти України.

Колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що 5-та служба Федеральної Служби безпеки Росії створила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Очолив її начальник 9 ("українського") управління Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, в тому числі Олександр Чуліндін, Марина Терентьєва та представники інших державних органів країни-агресора.

Залучили "фейсбешники" до своєї діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебралися" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також до злочинної групи належав екс-начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який своєю чергою залучив до групи інших громадян України.

За даними ДБР, Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала і передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалася впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого нібито займалися суспільно-політичною діяльністю, а насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. Вони залучали до негласної співпраці осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та здатні надавати допомогу працівникам ФСБ.

Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї Служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Терентьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

Також повідомлено про підозру в держзраді трьом співробітникам ФСБ РФ.

У ДБР нагадали, що 16 липня в результаті спецоперації був затриманий колишній начальник СБУ в Криму Олег Кулініч. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 Ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Розгін студентів на Майдані:

У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві. Після побиття бійцями "Беркуту" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

14 грудня тодішній генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 Листопада заступнику секретаря РНБО Сівковичу, голові КМДА Олександру Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку і замначальника київської міліції Петру Федчуку.

За версією слідства, в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, бувши головою КМДА, діючи за попередньою змовою з Сівковичем, Коряком та іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення на Майдан Незалежності в місті Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки.

12 лютого стало відомо, що кримінальне провадження щодо Попова і Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.

Пізніше в прокуратурі Києва уточнили, що суд закрив кримінальне провадження щодо Попова, Сівковича, Коряка і Федчука на підставі закону про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

14 березня 2014 року Апеляційний суд м. Києва скасував вказане рішення та направив справу на новий розгляд до Печерського районного суду.

26 травня 2014 року Печерський районний суд Києва розпочав розгляд справи за звинуваченням екс-голови КМДА Олександра Попова та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича у причетності до розгону Євромайдану 30 листопада минулого року.

9 червня 2022 року суд задовольнив клопотання слідчого ДБР та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича за силовий розгін студентів на Майдані Незалежності в Києві у 2013 році.

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