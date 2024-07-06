За словами президента, наразі "триває фіналізація її пунктів".

Президент Зеленський анонсував нову морську стратегію для України. За його словами, незабаром її буде затверджено на засіданні РНБО. Відповідну заяву він зробив у вечірньому зверненні до українців 6 липня.

"Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі - Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО, зараз триває фіналізація її пунктів", - сказав він.

Зеленський додав, що цією стратегією буде закріплено українські інтереси, враховано нові технологічні можливості та відносини з партнерами:

"Україна тепер завжди буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".

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