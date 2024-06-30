Російський флот розвалюється, заводи не встигають за втратами, - The Telegraph

Цього року російський флот має отримати десяток нових військових кораблів, чотири з яких - підводні.

У 2024 році російський флот планує отримати 12 нових військових кораблів і ще 38 малих кораблів. Це на два військових кораблі більше, ніж минулого року – і вдвічі більше, ніж середньорічний показник за попереднє десятиліття. І на папері це на два військових кораблі більше, ніж планує прийняти цього року провідний флот світу – ВМС США.

Як йдеться у матеріалі The Telegraph, на практиці передбачуваний переломний рік для будівництва військових кораблів у Росії насправді більше схожий на відмивання коштів. За винятком підводних човнів , нові російські кораблі невеликі, легко озброєні і оснащені потенційно ненадійним обладнанням, таким як морські двигуни, які раніше росіяни імпортували з України, а тепер збирають самостійно.

Росія не встигає за втратами

Гірше того, російське суднобудування ледве встигає за втратами російських кораблів у війні Росії проти України. Українські ракети та безпілотні катери топлять або підривають тоннаж російського флоту майже так само швидко, як Росія може його нарощувати.

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Існує кілька способів порівняння військово-морських сил. Перший полягає в тому, щоб підрахувати окремі океанські корпуси, незалежно від розміру цих корпусів або того, яку зброю вони несуть. Інший полягає в тому, щоб скласти загальну кількість ракет, які може нести флот. Третє - підрахувати тоннаж - тобто скільки тонн води витісняє весь флот.

Тоннаж є корисним показником, оскільки більші кораблі, як правило, більш живучі та мають більш важке озброєння, ніж потенційно численні менші військові кораблі. Ось чому, попри те, що китайський флот має більше корпусів, ніж ВМС США – 350 китайських військових кораблів проти 290 американських – ВМС США все одно є найпотужнішим флотом .

Водотоннажність флоту США становить 8,2 мільйона тонн, а флоту Китаю – 3,2 мільйона тонн. Не дивно, що більший тоннаж також означає важче озброєння. Американські військові кораблі пливуть із приблизно 9900 ракетними осередками або трубами. Китайські кораблі пливуть лише з 4200 елементами або трубками, а російські – лише з 3000.

Не менш страшним для Москви є те, що військово-морські сили США та Китаю неухильно зростають у тоннажі, оскільки більші нові кораблі замінюють менші старі. Але російський флот йде в протилежному напрямку. Менші нові кораблі замінюють більші старі.

Під час холодної війни російський флот був справжнім морським флотом з амбіціями розгорнути надводні кораблі та підводні човни по всьому світу. Надводні кораблі включали масивні лінійні крейсери, а також есмінці, фрегати та навіть авіаносці.

Але радянська промисловість надводного суднобудування зазнала краху разом із Радянським Союзом – і так і не відновилася. Найбільші кораблі на російській службі – кілька лінійних крейсерів, крейсерів і есмінців і один старий авіаносець – це радянські залишки. І один із таких пережитків, крейсер "Москва", був потоплений українськими протикорабельними ракетами у 2022 році.

Російській промисловості все ще вдається будувати велику кількість великих підводних човнів. Але нові російські надводні кораблі, як правило, є патрульними кораблями, корветами та фрегатами водотоннажністю лише кілька тисяч тонн, що робить їх щонайбільше в третину розміром одного з приблизно 70 есмінців типу "Арлі Берк" ВМС США.

"Морські амбіції Москви скоротилися разом з її кораблями. Все більше і більше російський флот є береговим", - пише видання.

У чому проблема російського флоту?

Основною причиною постійного скорочення окремих російських кораблів і російської військово-морської стратегії є те, що російська промисловість намагається створити морські двигуни достатнього розміру та надійності, щоб рухати щось більше, ніж фрегат. До 2022 року більшість своїх морських двигунів Росія імпортувала з України.

Російські військові кораблі настільки ненадійні, що російський флот докладає зусиль, щоб підтримувати величезний флот океанських буксирів, роль яких включає буксирування військових кораблів, двигуни яких відмовляють під час розгортання. Загальна водотоннажність буксирного флоту російського флоту становить близько 150 000 тонн, що робить його більшим, ніж весь флот Канади.

Цього року російський флот має отримати десяток нових військових кораблів. Чотири - підводні, але більшість інших - корвети. З огляду на те, що цього року українці знищили щонайменше три надводні кораблі російського Чорноморського флоту – два корвети та десантний корабель – можливо, зростання тоннажу російського флоту цього року буде незначним, якщо не фактично рівним.

"Неймовірно, але це має стати значним покращенням у порівнянні з 2022 роком, коли російський флот фактично скоротився – головним чином через втрату 11 000-тонної "Москви". Тривалий занепад російського флоту триває, за винятком підводного флоту", - зазначає видання.

Російське суднобудування – останні новини

У травні повідомлялось, що в Росії провели церемонію спуску на воду малого ракетного корабля "Ставрополь", який став останнім представником проєкту 21631 "Буян-М". Корабель може нести "‎Калібри".

Ще раніше на Зеленодольському заводі спустили на воду малий ракетний корабель проекту 22800 "Тайфун" та патрульний корабель проекту 22160 "Віктор Великий"

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